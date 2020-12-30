استمرار حملات تعقيم الشوارع بقرى ومدن الغربية لمواجهة كورونا

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالشوارع والميادين والمنشآت العامة بنطاق المحافظة، تطبيقاً للإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

ففى مركز ومدينة كفر الزيات تم تطهير الشوارع والمصالح الحكومية بقرى الوحدة المحلية بدلبشان، وكذلك تم تطهير شوارع قرى (كفور بلشاى ، قليب إبيار) والوحدة المحلية لقرية إبيار والسجل المدنى .

وفى ذات السياق بنطاق مركز ومدينة طنطا، قامت الوحدة المحلية بدفرة برش وتعقم القرية كاملةً و طريق مصنع القمامة، بالإضافة إلى تطهير قرية منشأة جنزور، شوارع قرية محلة منوف، جميع شوارع قرية اخناواى، الجمعية الزراعية ومستشفى اخناواى ومبنى الوحدة المحلية، وكذلك تمت متابعة أعمال التطهير والتوعية داخل الكتلة السكنية بقرية شبشير الحصة والمساجد وأماكن التجمعات، كما قامت الوحدة المحلية بمحلة مرحوم اليوم بتعقيم (مقر الوحدة المحلية - مقر مكتب البريد - مكتب التموين - شارع داير الناحية - مسجد سيدى علام وكنيسة مار جرجس) وكذلك تم تعقيم ( مقر مكتب البريد والجمعية الزراعية) بقرية الجوهرية.

وفى مركز ومدينة السنطة، تمت أعمال رش وتطهير موقف السنطة العمومى وجراج الحملة الميكانيكية، وكذلك تم تطهير سوق الجملة بحى أول طنطا.

واستمراراً لعمليات التعقيم والتطهير، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بتطهير وتعقيم الشوارع بقرية بلتاج والمنشآت الحكومية بقرية دماط، وقامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتطهير وتعقيم قرى الغريب وشرشابة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات محافظ الغربية لرؤساء المدن والمراكز والأحياء باستمرار عمليات التعقيم والتطهير بصورة دورية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.