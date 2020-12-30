استكمال حملة التطهير والتعقيم بشمال سيناء لليوم الثانى

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت اليوم محافظة شمال سيناء لليوم الثانى على التوالى حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية وغيرها، والتى أطلقها أمس الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء بالعريش وشملت شارعى 23 و 26 يولية بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بهما .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها أن المحافظ أكد على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات: الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومجالس المدن فى الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، منوها الى فرض غرامات على المخالفين واغلاق المنشآت المخالفة.

ومن جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن حملة اليوم شملت شارعى البحر والقاهرة بالعريش، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية علي مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد " كوفيد-19 "، منوها إلى أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية الى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات وغيرها، معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس مدن : العريش وبئر العبد والحسنة ، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة .

وأشار الى توفير المواد اللازمة للتطهير والتعقيم لمجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية عن طريق المحافظة، وتقوم فرق الرش والتطهير والتعقيم من متطوعى الهلال الأحمر بمشاركة مديريتى الصحة والطب البيطرى والحماية المدنية وفريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء.

ويشارك فى الحملة اليوم كل من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور حسن مصطفى البيك مدير عام الطب البيرى والدكتورة عبير حجاب وكيلة المديرية وعمر على محمد مدير جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع العريش إلى جانب المتطوعين من الشباب .