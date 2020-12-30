أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 338 ألفا و544 حالة، وذلك عقب تسجيل 3708 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس الثلاثاء.
وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن متوسط عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 2210 حالات وفاة إضافية يوميا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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