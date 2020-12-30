وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن متوسط ​​عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 2210 حالات وفاة إضافية يوميا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.