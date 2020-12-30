إنشاء مبنى جديد لمركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة تبتكر أسلوبا جديدا لتقديم الخدمة للمواطنين في ظل الظروف التي يمر بها العالم وتفشي وباء كورونا.

وأضاف في بيان، له، أننا نعمل جاهدين على إضافة مصادر قوة جديدة للشركة، فأضفنا عنصر جديد لمصادر القوة للشركة وهو إنشاء مبنى جديد لمركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب بكفرالشيخ، وطبقا لمعايير الجودة العالمية، وحرصا منا على الحفاظ على الوقت والجهد للمواطنين وايضا حماية العاملين والمواطنين من خطر وباء كورونا المستجد ليتقدم المواطن بالطلب لمركز خدمة العملاء فقط.