وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 603 آلاف و741 شخصًا، واستمرت جاكرتا في تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد، حيث سجلت 2053 إصابة، لترتفع حصيلة الإصابات بالعاصمة حتى الآن إلى 181 ألفًا و713 إصابة.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.