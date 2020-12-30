إصلاح كسر ماسورة مياه للشرب بالمنتزه شرق الإسكندرية.. صور

قام اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، بمتابعة أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه شرب ناتجة عن هبوط أرضى بشارع متفرع من النبوى المهندس، وذلك فى ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين.
وأشار حى المنتزه ثان فى بيان صادر مؤخرا أنه فور ورود إشارة عاجلة بوجود كسر بماسورة مياه شرب ناتجة عن هبوط أرضي بشارع، متفرع من شارع النبوي المهندس أمام مسجد الفرج، توجه اللواء أشرف بهجت رئيس حى ثان المنتزه يرافقه ممثلو الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان ومديرى الإدارات المعنية بالحى، إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين بالمعاينة أن كسر ماسورة مياه الشرب ناتج عن هبوط أرضى، وجار العمل على إصلاح الماسورة، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن أعمال رفع الكفاءة والاهتمام بالطرق.
من جهة أخرى، وفى ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الاهتمام بالمتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية، كلف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، رجال المراقبة العامة للنظافة والتجميل بالمنتزه ثان، بمواصلة أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، المتواجدة بنطاق الحى.
وتم القيام برفع ما يقرب من 20 طنا من القمامة والمخلفات بشارع النبوي المهندس وطريق مصطفى كامل، وذلك للحد من انتشار الأوبئة والتلوث البيئى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على الصحة العامة والمظهر العام والجمالي للمنطقة.
إصلاح كسر ماسورة مياه
أعمال الإصلاح
رئيس الحى
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