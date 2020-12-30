إصابة عدد من الإعلاميين فى تفجير صالة مطار عدن باليمن.. فيديو

كتب سمير حسنى

أصيب عدد من الإعلاميين فى تفجير صالة مطار عدن التى استهدفت الطائرة التى كانت تقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية، إصابة مراسلها عبدالفتاح غلاب فى الانفجار، وكانت معلومات اولية رصدت 25 قتيلا وجريحا فى الانفجار القوى الذى هز مطار عدن الدولى.

شاهد.. لحظة استهداف الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولها مطار #عدن قبل قليل #اليمن#الحدث pic.twitter.com/n47CO8kEHw — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) December 30, 2020

يأتى ذلك فيما كانت قناة العربية الحدث تبث على الهواء مباشرة لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن، وقع الانفجار، فيما قالت المذيعة: "اووف يا رب دوى انفجار".

ورفض مراسل القناة قطع البث الحى أثناء تبادل إطلاق النار بعد وقوع الانفجار، وأصر على نقل الحدث على الهواء مباشرة.