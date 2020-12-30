اليوم السابع
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إصابة عدد من الإعلاميين فى تفجير صالة مطار عدن باليمن.. فيديو

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:04 م
إصابة عدد من الإعلاميين فى تفجير صالة مطار عدن باليمن.. فيديو مراسل العربية اثناء وقوع الانفجار
كتب سمير حسنى

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أصيب عدد من الإعلاميين فى تفجير صالة مطار عدن التى استهدفت الطائرة التى كانت تقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية، إصابة مراسلها عبدالفتاح غلاب فى الانفجار، وكانت معلومات اولية رصدت 25 قتيلا وجريحا فى الانفجار القوى الذى هز مطار عدن الدولى.

يأتى ذلك فيما كانت قناة العربية الحدث تبث على الهواء مباشرة لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن، وقع الانفجار، فيما قالت المذيعة: "اووف يا رب دوى انفجار".

ورفض مراسل القناة قطع البث الحى أثناء تبادل إطلاق النار بعد وقوع الانفجار، وأصر على نقل الحدث على الهواء مباشرة.

 

 

 


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