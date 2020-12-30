إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.46 مليون والوفيات مليون و779597

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 81.46 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و779597، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 334933 19262073

الهند 148153 10224303

البرازيل 191570 7504833

روسيا 55827 3105037

فرنسا 64078 2574041

المملكة المتحدة 71567 2382865

تركيا 20388 2178580

إيطاليا 73029 2067487

إسبانيا 50442 1893502

ألمانيا 30516 1663287.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 12800 593541

31 - المغرب 7272 433029

35 - السعودية 6204 362488

39 - الأردن 3801 291393

47 - الإمارات 662 204369

50 - لبنان 1430 175118.