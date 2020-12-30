الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وقال الديوان الأميري الكويتي – في بيان صحفي، إن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.