وأوضح أن مبعوث أمير الكويت الى البحرين، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قام بتسليم الرسالة الى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 