أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثتى "أم وابنها" بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مطلقة وابنها طفل 5 سنوات، حيث عثر عليهما مذبوحين داخل شقة يقيمان بها بعد طلاق الأم في منزل أهلها بشبرا الخيمة، وجرى التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة التى أمرت بندب الطب الشرعى والمعمل الجنائى لاتخاذ شئونهما فى الواقعة وفحص مكان الحادث ومداخل ومخارج الشقة، حيث إن السيدة تسكن فى منزل يعيش فيه شقيقاها اللذين اكتشفا الجريمة واتصلا بالشرطة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور علي جثة أم ربة منزل وابنها طفل صغير 5 سنوات مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم وتجمع الأهالي.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث وتبين أنهما لمطلقة وابنها 5 سنوات يعيشان بمفردهما في منزل عائلة القتيلة والذي يقطن فيه شقيقاها أيضا.

وبسؤال شقيقيها قالا إنهما اكتشفا تغيبها لفترة طويلة وباستطلاع الأمر فوجئا بهما جثتين هامدتين في الشقة ولم يوجها أي اتهام لأحد حتي الآن.

تقرر تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وكشف غموضها وأخطرت النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان الإصابات وملابساتها وكيفية حدوثها والمعمل الجنائي لمعاينة منافذ الشقة للوصول لأدلة تقود للجاني.

وتم سؤال شهود العيان بالمنطقة الذين أكدوا أن المجني عليها مطلقة من فترة وتعيش مع شقيقيها وأنهم فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور علي الجثث وجار نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح فيما يحاول رجال المباحث الوصول لمعلومات وأدلة تكشف ملابسات الواقعة حيث سيجري معاينة كاميرات المراقبة في المنطقة للوصول لآخر مشاهدات للقتيلة وابنها وتتبع المترددين على المنزل محل الواقعة.