اليوم السابع
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65 موهبة طلابية تتنافس على لقب سوبر ستار بجامعة قناة السويس

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:21 م
65 موهبة طلابية تتنافس على لقب سوبر ستار بجامعة قناة السويس جانب من المنافسة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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يتنافس 65 موهبة من طلاب وطالبات جامعة قناة السويس للفوز بلقب سوبر ستار الجامعة لاكتشاف المواهب، وقد أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس  على أهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى دعم العملية التعليمية، وتابع إن الجامعة تدعم مواهب الطلاب والطالبات وتوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة لقدراتهم ومواهبهم.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المسابقة يتنافس بها حوالى 65 موهبة ما بين 42 موهبة فى الغناء، 10 مواهب فى العزف، 10 مواهب فى الإنشاد الديني.

أقيمت مسابقة سوبر ستار الجامعة بمتابعة وإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعائشة زين مدير إدارة النشاط الفني.

وتضم لجنة التحكيم الدكتورة نانسى فاروق والدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتورة بسمة محمود والمقرئ الشيخ عمر فرحان.

 

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الاسماعيلية

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جامعة القناة

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