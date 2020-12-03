اليوم السابع
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210 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائى بالشرقية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:41 م
210 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائى بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمها المواطنين للتصالح بلغ 209 ألف و890  طلب حتى 2 ديسمبر 2020 معلنا عن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين بنطاق المحافظة حتى نهاية ديسمبر الجارى 2020 ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى نهاية العام .

ناشد محافظ الشرقية المواطنين المخالفين بضرورة الإستفادة من الفترة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح إلى المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين و التيسير عليهم، مشيراً إلى أن مد فترة التصالح للمواطنين جاءت استجابة لمطالب المواطنين ولمطالب عدد من الجمعيات الأهلية، مؤكداً على حرص الدولة على تقنين أوضاع المواطنين المخالفين والدخول تحت مظلة الدولة.

 

 


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