103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 103 مستوطنين، اليوم /الخميس/ باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ستة عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المصليات المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.
103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصىالخميس، 03 ديسمبر 2020 01:10 م
باحة المسجد الأقصى - أرشيفية
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اقتحم 103 مستوطنين، اليوم /الخميس/ باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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