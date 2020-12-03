اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:15 م
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103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:10 م
103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى باحة المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم 103 مستوطنين، اليوم /الخميس/ باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ستة عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المصليات المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.
 


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إسرائيل

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