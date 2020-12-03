وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان

كتب محمد جمال

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليرى جيسكار ديستان قد توفى عن عمر ناهز 94 عاما، ونقل الرئيس الفرنسى الأسبق فى منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا، وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جيسكار الذى تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نقل من مقر إقامته إلى المستشفى دون الكشف عن السبب.

وكان جيسكار قد مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضى بعد أن شكا من مشكلات فى الجهاز التنفسى، وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد ذكرت حينها أنه دخل إحدى وحدات العناية المركزة.