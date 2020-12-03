وسائل إعلام بريطانية: لقاح فايزر وصل المملكة المتحدة من بلجيكا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن وسائل إعلام بريطانية أكدت أنه تم وصول لقاح فايزر ضد كورونا من بلجيكا إلى بريطانيا.

وكشفت صحيفة TheSun البريطانية أن أكثر من 50 مستشفى تابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS على أهبة الاستعداد لطرح لقاح كورونا من فايزر الأسبوع المقبل.

وأعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني بالأمس أن "المساعدة في الطريق"، حيث تمت الموافقة على استخدام اللقاح في المملكة المتحدة من قبل المنظمين.

وقالت الصحيفة، سيكون في ميدلاندز بإنجلترا معظم المستشفيات التي تعمل كمراكز للقاحات مع 13 مستشفى، موضحا أن هناك 8 في كل من الشمال الغربي، والجنوب الشرقي، والجنوب الغربي، بالإضافة إلى 7 فى كل من الشرق ولندن، بالإضافة إلى يوركشاير والشمال الشرقي.

وستقدم مراكز المستشفيات الجرعات للأشخاص في منطقتهم حسب الأولوية، بالإضافة إلى تنسيق نظام التوزيع المعقد الذي يبدأ في بلجيكا.