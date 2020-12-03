وزير القوى العاملة: هدفنا تهيئة شباب أصحاب عمل وليس باحثين عن فرصة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تسعى إلى نشر الوعى بين طلاب الجامعات فى مجالات ريادة الأعمال والقوى العاملة، وخاصة لطلاب الفرق النهائية، بالإضافة إلى التوعية بوسائل الدعم التى توفرها الدولة فى مجالات ريادة الأعمال لخلق فرص عمل حقيقية للشباب داخل سوق العمل، وعلق قائلا: "هدفنا تهيئة الشباب ليكونوا أصحاب فرص عمل بدلا من البحث عن فرصة عمل".

وقال الوزير خلال تصريحات خاصة، على هامش زيارته لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، إنه تم توقيع بروتكول تعاون مع جامعة أسوان، بغرض توعية وتدريب الطلاب للنواحى الخاصة بمجالات القوى العاملة والتى من ابرزها السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مجالات ريادة الأعمال والتعريف بالحرف والتدريب المهنى عليها.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الغرض من ذلك تهيئة طلاب الجامعات لتحديد خطوات مستقبلهم قبل التخرج، وتحديد هدفه ومساعدته على اختيار فرص العمل المتاحة له فى سوق العمل، ومساعدة الطلاب فى فتح مجال جديد من خلال مجالات ريادة الأعمال، وتهيئة الشباب ليكونوا أصحاب فرص عمل بدلا من البحث عن فرصة عمل.

وكان، وزير القوى العاملة محمد سعفان وأشرف عطية محافظ أسوان، شهدا اليوم فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة ، وذلك بحضور لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات متحدى الإعاقة.

وفى سياق متصل، شارك الوزير والمحافظ احتفالية "عمالنا مسئوليتنا" للعمالة غير المنتظمة، حيث تم توزيع 10 وثائق أمان للعمالة غير المنتظمة من إجمالى 2603 وثيقة مع تسليم دروع وشهادات لشركات المقاولات والمحاجر المساهمين في دعم العمالة غير منتظمة.