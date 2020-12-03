وزير الخارجية الروسى يلتقى وفدا ألمانيا فى موسكو الثلاثاء المقبل

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم /الخميس/ أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجتمع مع وفد من حزب "البديل" الألماني الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت زاخاروفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "في 8 ديسمبر، سيستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفدا من حزب البديل الألماني، برئاسة نائب رئيس الحزب الكسندر جاولاند".

وأشارت إلى أن الوفد الألماني سيصل إلى موسكو، بناء على دعوة من مجلس النواب الروسي (الدوما).