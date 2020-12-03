وزير الخارجية الروسى يلتقى وفدا ألمانيا فى موسكو الثلاثاء المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم /الخميس/ أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجتمع مع وفد من حزب "البديل" الألماني الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الروسية موسكو.
وقالت زاخاروفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "في 8 ديسمبر، سيستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفدا من حزب البديل الألماني، برئاسة نائب رئيس الحزب الكسندر جاولاند".
وأشارت إلى أن الوفد الألماني سيصل إلى موسكو، بناء على دعوة من مجلس النواب الروسي (الدوما).
وزير الخارجية الروسى يلتقى وفدا ألمانيا فى موسكو الثلاثاء المقبلالخميس، 03 ديسمبر 2020 04:42 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم /الخميس/ أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجتمع مع وفد من حزب "البديل" الألماني الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الروسية موسكو.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
لافروف يدعو لاستقصاء أوضاع تبادل أسرى الحرب فى كاراباخالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:28 م
لافروف يؤكد لرئيس بيلاروسيا التزام موسكو بالاتفاقات بين البلدينالخميس، 26 نوفمبر 2020 12:56 م
لافروف يدعو الغرب لعدم إثارة نزاعات قانونية فى قضية محاكمة إرهابيى داعشالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:13 م
لافروف يعلن استعداد روسيا لتلبية احتياجات العراق من الصناعات العسكريةالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:55 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة