اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الروسى يلتقى وفدا ألمانيا فى موسكو الثلاثاء المقبل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:42 م
وزير الخارجية الروسى يلتقى وفدا ألمانيا فى موسكو الثلاثاء المقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم /الخميس/ أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجتمع مع وفد من حزب "البديل" الألماني الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الروسية موسكو. 
وقالت زاخاروفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "في 8 ديسمبر، سيستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفدا من حزب البديل الألماني، برئاسة نائب رئيس الحزب الكسندر جاولاند".
وأشارت إلى أن الوفد الألماني سيصل إلى موسكو، بناء على دعوة من مجلس النواب الروسي (الدوما).


سيرجى لافروف

وزير الخارجية الروسى

روسيا

ألمانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة