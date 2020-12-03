اليوم السابع
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وزير الخارجية الإسرائيلى يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى الـ49

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:00 ص
وزير الخارجية الإسرائيلى يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى الـ49 وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكينازى
وكالات

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هنأ وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكينازى الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، مشيدا بدور أبوظبي في المنطقة، وكتب أشكينازى عبر "تويتر باللغة العربية: "أتمنى لأصدقائي وشركائي في الإمارات عيدا وطنيا سعيدا".وأضاف: "في السنوات الـ 49 الماضية، أصبحتم مرساة رئيسية في الشرق الأوسط. بفضل جرأة قادتكم، بدأ عصر جديد، عصر سلام بين الناس، كشركاء وأصدقاء".

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يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا في سبتمبر الماضي ما يعرف بـ "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاق لتطبيع العلاقات وبدء التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.


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العيد الوطنى للإمارات

دبى

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