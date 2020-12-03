نوة "قاسم" تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تتأهب برصد 93 بؤرة ساخنة لتجمعات المياه

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم، التي تضرب المحافظة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الصيادين الذى راح ضحية تلك النوة الشديدة من الطقس السيئ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية العديد من النوات التي تصل إلى عدد 18 نوة خلال موسم فصل الشتاء.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استعدادات المحافظة لاستقبال النوات ، من خلال رصد أماكن البؤر الساخنة والعمل على وضع حلول عاجلة لها، مشيرا إلى أن المحافظة تعرضت خلال النوات السابقة لكميات أمطار غزيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة، لافتا إلى أن الإسكندرية كان بها 73 نقطة ساخنة تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء 2015 ، وأصبحت 93 بؤرة ساخنة خلال الشتاء الحالى.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن بعض المناطق تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، ولكن تم التغلب على المشكلة من خلال متابعة أعمال تصريف المياه، ووفقا للخريطة الجديدة التى تم وضعها لمواجهة النوة الشديدة

وتعد نوة قاسم وهى من أخطر النوات على الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق فى تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.