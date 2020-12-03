نص التقرير الطبى الخاص بحادث سقوط سقالة على كيميائية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ينشر " اليوم السابع" التقرير الطبى الخاص بكيميائية بجامعة الإسكندرية سقطت عليها سقالة أثناء توجهها إلى عملها ويفيد التقرير بإصابة المريضة بكسور وجروح بالغه فى الساق والقدم والظهر ونزيف داخلى وتحتاج إلى أكثر من عملية جراحية

أخذت النيابة أقوال الكيميائية حول الواقعة ونهايته الكاميرات المراقبة داخل المبنى وأخذ أقوال شهود العيان من زملائها والطلاب المتواجدين فى المبنى أثناء الواقعة.

وكان قد شهد المجمع الطبى بجامعة الإسكندرية حادثا مأساويا بعد سقوط سقالة على الكيميائية سبب لها إصابات بالغه وصلت إلى شلل نصفى قبل زفافها بأشهر قليلة.

بدأت الواقعة عند دخول أميرة حنفى وتعمل كيميائية فى المجمع الطبى فى الساعة التاسعة صباحا وسقط عليها سقالة كاملة محملة بطوب واخشاب على رأسها فسقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى مستشفى الاميرى تلقيها العلاج وبعد إجراء فحوصات وأشعات تبين أنها أصيبت بشلل نصفى، وأكد شهود عيان الواقعة أن المبنى يوجد فيه أعمال صيانة وبسبب الأمطار.

وقال أحمد منير، أحد أقاربها، أنها دخلت مستشفى الميرى التابعة للجامعة وتلقت معاملة سيئة حتى وصل رئيس الجامعة زوارها بالمستشفى وتم نقلها لإجراء اشعه الرنين بمستشفى سموحه الجامعى، ثم نقلها لإجراء العمليات بمستشفى ناريمان.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنها حاليا فى العناية المركزة أجرت اول عملية جراحية وفى انتظار باقى العمليات، وأشار إلى أنه تم تحرير محضر فى نقطة المستشفى بالواقعة وتم تحرير محضر اخر فى قسم شرطة العطارين، مطالبا بمحاسبة المتسبب فى الواقعة وعدم توفير الأمان داخل الكلية أثناء اعمال الصيانة.

وحسب ما قال شهود عيان أنها ليست المرة الأولى فى سقوط السقالات داخل المجمع الطبى وهو نتيجة أعمال صيانة وبناء أثناء العام الدراسي.

وأضاف أنهم فوجئوا صباحا بسقوط السقالة أثناء مرور الموظفة أسفلها وهرعوا إليها لإنقاذها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج. وطالبوا بسرعة غلق المبنى بالكامل وعدم مرور أى شخص ووضع حواجز حديدية وعلامات إرشادية بأنها منطقة عمل لمنع مرور الطلاب حرصا على أرواحهم.

وحسب التقرير الطبى الخاص بالكيميائية أميرة حنفى فهى أصيبت بكسر فى ثلاث فقرات وقطع للحبل الشوكى ( شلل نصفى )، كسر مضاعف فالرجل اليسرى وجرح قطعى، كسر وتفتت ضلع من ضلوعها مما سبب نزيف داخلى، كسر فى اليد اليمنى بالإضافة إلى عدد من الكدمات المختلفة.

ومن جانبه وزار الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى، حيث كان فى استقبالهما الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، للإطمئنان على حالة الموظفة بالكلية التى تعرضت للإصابة إثر سقوط سقالة بالكلية أثناء مرورها خلال هذا التوقيت، وتم إدخالها فى الحال وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى، لعمل ما يلزم من إسعافات.

ووجه الدكتور قنصوة بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمريضة، كما وجه الإدارة الهندسية بالجامعة بعمل حصر لكافة المنشآت المتهالكة بالكليات، واتخاذ إجراءات احتياطية أثناء القيام بأعمال الصيانة خلال فترة سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.