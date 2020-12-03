نجاح ولادة قيصرية لحالة اشتباه كورونا داخل مستشفى الأقصر العام

الأقصر - أحمد مرعى

أكد الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، نجاح ولادة قيصرية لسيدة "اشتباه كورونا"، وذلك بعد عمل التحاليل والأشعة اللازمة، حيث إن السيدة كانت تعاني من وجع وآلام شديدة.

وقام علي الفور أطباء قسم النساء والتوليد بعمل تحاليل دم وفحوصات للسيدة وتبين أن حالتها اشتباه كورونا، ثم قام فريق العمليات بتطهير غرفة الغرفة الأطباء الذين أجروا العملية،

وأوضح الدكتور خلف عمر، أن السيدة والطفل بخير وتم وضعهم في غرفة عزل لتلقي العلاج.

ومن جانبه قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، إنه يتم حالياً تجهيز كافة الإجراءات اللازمة للموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور خلف عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى العام تقوم بتدريب الكوادر الشابة المنتمية للعمل الخيرى بمحافظة الأقصر، على طرق الوقاية، واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وكيفية التعامل مع مصاب كورونا بالطرق الطبية العلمية الصحيحة وذلك لمدة شهر فى الفترة من 25/ 10/ 2020 حتى 25 / 11/ 2020.