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نائبة جو بايدن: نلتزم بتقديم الإغاثة الفورية للشعب الأمريكى خلال أزمة كورونا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 08:21 م
نائبة جو بايدن: نلتزم بتقديم الإغاثة الفورية للشعب الأمريكى خلال أزمة كورونا كامالا هاريس
كتب محمد سعودي

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أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقديم إغاثة فورية للشعب الأمريكي ومساعدته على العودة إلى العمل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن عبر تويتر: "تتحمل النساء، وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة، عبء هذا الوباء والأزمة الاقتصادية بشكل غير متناسب.. تلتزم إدارة بايدن هاريس بتقديم إغاثة فورية للشعب الأمريكي ومساعدته على العودة إلى العمل".

كامالا هاريس عبر تويتر
كامالا هاريس عبر تويتر

وحذرت كامالا هاريس، في وقت سابق، من استمرار ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس التاجي.

ووجهت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"حالات كوفيد  آخذة في الارتفاع. وإلى جانب الخسائر المأساوية في الأرواح، تستمر حصيلة هذا الوباء في الازدياد"، مضيفة :"البس القناع. اغسل يديك. المسافة الاجتماعية. يمكننا تجاوز هذا معًا".

ووعدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، المواطنين بتوفير لقاحات لفيروس كورونا آمنة وفعالة وستكون متاحة لجميع السكان فى الولايات بالمجان، وغردت كامالا هاريس على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "ستضمن إدارة بايدن وهاريس أن اللقاح الآمن والفعال سيكون مجانيًا للجميع".


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