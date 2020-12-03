ميركل عن وفاة ديستان: ألمانيا فقدت صديق حقيقى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا فقدت صديق حقيقى لها، وذلك تعليقا لها على وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق فاليري جيسكار ديستان، وفقاً لصحيفة لو بوان.

ومن ناحيته، أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان، الرجل الذى كان له "تأثير حاسم" على الصداقة الفرنسية الألمانية.

وقال، "نحن نحزن على فاليري جيسكار ديستان، لقد قدم خدمات هائلة للصداقة الفرنسية الألمانية وكان له تأثير حاسم عليها، وكذلك بفضل صداقته الخاصة مع هيلموت شميت"، المستشار (1974-1982)، والذي أقام معه علاقات وثيقة، مضيفا أنه "سيفتقد الرئيس الفرنسى السابق باعتباره فرنسيا عظيما وأوروبيا عظيما".