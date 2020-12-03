ورحب وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف، وفرنسا جان إيف لودريان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجان، باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين باكو ويريفان بوساطة موسكو، داعين طرفي النزاع إلى الالتزام الكامل؛ بما يترتب عليهما من مسؤوليات وفقا للإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من نوفمبر، وأكدوا أهمية الإجراءات التي تتخذها روسيا بالاتفاق مع أذربيجان وأرمينيا؛ لضمان عدم تجدد القتال في منطقة النزاع، ودعوا إلى الانسحاب الكامل والسريع لجميع المرتزقة الأجانب من المنطقة وحثوا جميع الأطراف على تسريع مغادرتهم.



وطالبوا أرمينيا وأذربيجان بتنفيذ مسؤولياتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما في ما يتعلق بتبادل الأسرى وجثث القتلى، مشددا على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين طوعا إلى مناطقهم، ودعوا الصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين الظروف الإنسانية في قره باغ، وحثوا باكو ويريفان على الاستفادة من وقف الحرب للتفاوض على اتفاق سلام دائم تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.