مقتل جندى تركى فى اشتباك بشمال غرب سوريا

رويترز

قتل جندى تركى فى شمال غرب سوريا اليوم الخميس أثناء اشتباك مع مقاتلي فصيل كردي بمنطقة عفرين.

واستولى الجيش التركي وحلفاؤه من المسلحين السوريين على عفرين، وهي منطقة كردية رئيسية، من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مارس 2018 في واحدة من سلسلة التوغلات التركية بشمال سوريا.