مسئول لبنانى سابق لـ"لوبوان": ماكرون يهدف لمساعدة اللبنانيين وليس الساسة

كتب أحمد علوى

علق المدير السابق لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفانى على نتائج مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان، خلال مقابلته مع صحيفة لو بوان الفرنسية، واستضاف الرئيس الفرنسي مؤتمرا دوليا بالفيديو في باريس أمس الأربعاء، بشأن "دعم الشعب اللبناني"، كما التزم بذلك خلال زيارته الأخيرة للبنان في سبتمبر، انطلاقًا من قصر الإليزيه بمشاركة رؤساء دول ومنظمات دولية ومانحين وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.

وقال بيفانى إن رئيس الدولة الغربية الوحيد على مقربة من لبنان بعد الانفجار المأساوي في 4 أغسطس في مرفأ بيروت، هو إيمانويل ماكرون وظهر أمس مرة أخرى على المستوى الإنساني، ومن ناحية أخرى، فإن الأمر أكثر تعقيدًا على المستوى السياسي، لذلك باشر رئيس الجمهورية الفرنسى مبادرة طموحة للضغط على الطبقة السياسية اللبنانية من أجل الحصول على الإصلاحات المؤسسية الضرورية للإفراج عن مليارات اليورو كمساعدات وعد بها الدائنون الدوليون.

وأضاف : ومع ذلك ورغم كل الجهود، بعد أربعة أشهر، رفضت العشائر الطائفية في السلطة التنازل عن الأرض. والمبادرة الفرنسية أصبحت فاشلة، لكن نحن الآن في وقت خطير، والأزمة الاقتصادية على قدم وساق، ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 19.2٪ هذا العام ، ومن المتوقع أن يمثل الدين 194٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

وفي مقابلته مع لوبوان ، هذا المفاوض السابق للمنتخب اللبناني مع صندوق النقد الدولي يفكك في تحديات مؤتمر باريس ويصف حدود المبادرة الفرنسية في لبنان، واصفا إياها بمبادرة لدعم الشعب وليس الساسة.

وقال بيفانى أعتقد أن هذه مبادرة مهمة ستساعد الشعب اللبناني الذي يعاني بشدة من تقاعس النخب الحاكمة في البلاد، وأدركوا أن اللبنانيين سيغادرون بلادهم، وقد نشهد نزوحا جماعيا للسكان بمجرد إعادة فتح الحدود.

وأضاف، لقد غادر الكثير من اللبنانيين بالفعل، الأمر الذي يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بلبنان في نهاية المطاف، وهكذا، فإن تنظيم مثل هذا المؤتمر يجعل من الممكن التخفيف من حدة الفئات الأكثر هشاشة من اللبنانيين ، ولكن أيضًا يهيئ الظروف التي يمكن أن تحدث التغيير.

إما أن يقنع الناس أنفسهم بأنه لا يوجد شيء يفعلونه ، وأن النخبة السياسية في البلاد تمتلك الأوراق في متناول اليد وأنه يجب عليهم مغادرة البلاد ، أو سيفهمون أن شيئًا ما يمكن أن يحدث على مستوى المساعدات الإنسانية والخدمات العامة ، بحيث يمكن توفير الوقت حتى يتقدم الوضع وتوضع مشاريع الإصلاح في مكانها الصحيح.

وتابع بيفانى من هذا المنطلق ، من المهم جدًا عقد مؤتمر باريس حتى يؤمن اللبنانيون بإمكانيات جديدة لدعم البلاد. أعتقد أن علينا أن نرى هذا الحدث بمعزل عن العملية السياسية المشلولة في لبنان. نحن أمام أزمة منهجية بسبب رفض النخبة الحاكمة قبول الإصلاحات المطلوبة.



وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، امس الاربعاء، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية، لتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وأضاف ماكرون، أنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان.

وأشار ماكرون فى كلمة، خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم لبنان، إلى أن 20 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم لبنان، لا بد من العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التى تأثرت بالانفجار.