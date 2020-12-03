مدينة الزينية بالأقصر : بدء تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد أنور عيسى الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، لكافة مواطنى الزينية أنه نظراً لتكرار حوادث إنهيار العقارات وأخرها إنهيار عقار بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية هذا الأسبوع، وتسبب هذا فى إزهاق أرواح بريئة، وأثناء القيام بالفحص لحالة العقارات وخاصة للصادر لها قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة بالإزالة ومنها قرارات لم تنفذ منذ العام 2014، وحفاظا على الأرواح، تقرر البدء فى تنفيذ تلك القرارات لحماية الجميع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه تم التنبيه على نائب رئيس المدينة ومدير الإدارة الهندسية والأقسام الهندسية ورؤساء القري، بسرعة وضرورة التنسيق فوراً مع مركز شرطة طيبة لتنفيذ القرارات حفاظا على أرواح السكان والجيران والمارة، قائلاً: "سيتم التنفيذ بواسطتكم وعلى نفقتكم أو بالإخلاء الإدارى وبالقوة الجبرية والتنفيذ بمعدات المجلس والتحصيل بالحجز الإداري، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تكاسل فى التنفيذ وعرض حياة المواطنين للخطر".

وكانت قد شهدت منطقة محرم بك بالإسكندرية، انهيار عقار مكون من ثلاث أدوار مأهول بالسكان، وتم استخراج طفل من تحت الأنقاض، وجار البحث عن الضحايا، حيث تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط منزل رقم 16 شارع الفردوس - أرضى وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا - محرم بك، وتم إبلاغ الحماية المدنية التى انتقلت بسيارتها إلى مكان الحادث، وتم استخراج طفل، وجار البحث عن 9 أشخاص كانوا متواجدين فى العقار .

وقال مصدر أمنى، إن العقار صدر له قرارات إزالة ولم ينفذ، وتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالحادث وجار المتابعة.