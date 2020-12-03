محافظ كفر الشيخ: المدرسة الدولية الحكومية بمثابة جامعة تضاهى المدارس الخاصة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية فى المدرسة الدولية الحكومية، والتى تضم 43 فصلاً، مشدداً على سرعة استكمال الأعمال بالمدرسة، والانتهاء من التجهيزات، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالأنترلوك، كما شدد محافظ كفر الشيخ على توفير مقاعد للطلاب مريحة، رافضا المقاعد التى تم توريد عينة منها.

جاء ذلك اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 43 فصلاً، وتضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهى مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مفضلاً أن يطلق عليها "مدرسة كفر الشيخ الدولية، وستستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبره بمثابة جامعة تضاهى المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهاً الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أنه كان يتابع المدرسة منذ توليه المسؤولية فى المحافظة وكان حزينا لعدم الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه يشكر وزير الزراعة لاستجابته الخاصة بأرض المدرسة، وتم تجهيز الموارد البشرية، وأنه على ثقة من استجابة أهالى كفر الشيخ لنقل أبنائهم لها من المدارس بطنطا وغيرها ومن المدارس بالمحافظة.



محافظ كفرالشيخ يتفقد المدرسة الدولية الحكومية



محافظ كفرالشيخ يتفقد المدرسة الدولية الحكومية



محافظ كفرالشيخ يتفقد المدرسة الدولية الحكومية