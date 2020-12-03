محافظ جنوب سيناء يبحث تشغيل ميناء الطور البحرى مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتب بمدينة شرم الشيخ، اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء مهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسين القاهرة والدكتور صلاح الدين مصلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بحضور لجنة متابعة تطوير ميناء الصيد بطور سيناء، لبحث تشغيل ميناء الطور البحري وقزق اصلاح اليخوت بشرم الشيخ .

حيث شهد مناقشة آلية صندوق السلفة المستدامة لخدمة الصيادين بجنوب سيناء والتي تشارك في تمويل عدة جهات وهم وزارات البترول والسياحة والزراعة والبيئة ومحافظة جنوب سيناء وذلك لدعم الصيادين خاصة وقت حظر الصيد كما تمت مناقشة انشاء حلقة للسمك بجوار الميناء ،وقد اجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بوزيري الزراعة والبيئة لتحديد اجتماع لتفعيل الية الصندوق واكتمال المبلغ المخصص لخدمة الصيادين .

وأعلن خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جاري إنهاء اجراءات التعاقد على تشغيل القزق الميكانيكي بشرم الشيخ للعمل بالتبادل مع السفن مع بدء التشغيل خلال 3 شهور ابتداء من يناير حتى مارس 2021 علاوة على إنهاء جميع التجهيزات اللازمة لإصلاح اليخوت وامدادها بالوقود والمياه وكافة العمرات والتجهيزات، وذلك بالتنسيق مع احدى شركات الخدمات والتجهيزات البحرية.

وقال فودة إن تطوير ميناء الطور سيؤدى إلى حدوث طفرة تنموية غير مسبوقة بمدينة طور سيناء كما أن تشغيل القزق بشرم الشيخ سيؤدى إلى رفع المعاناة والمشقة عن اصحاب المراكب ويؤدي إلى طفرة تنموية بالمحافظة.