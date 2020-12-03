محافظ بنى سويف يشرف على فتح ممر بمزلقان المديرية لعبور المشاة فقط

بنى سويف هانى فتحى

أشرف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على فتح باكية من السور الحديدى الذى أقامته السكة الحديد لغلق مزلقان المديرية للبدء فى تنفيذ كوبرى للمشاة الأسبوع القادم، إستجابة لشكاوى عدد من المواطنين وذلك كحل مؤقت تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع السكة الحديد والأمن والمرور لمرور المشاة فقط لحين الانتهاء من إنشاء كوبرى للمشاة.

وذلك للتيسير على المواطنين "خاصة كبار السن"، مشددا على أنه لن يسمح بمرور غير المشاة ، فيما تأخذ السيارات أو الدراجات طريقها عبر السير الكوبرى العلوى الجديد الذى تم إنشاؤه للقضاء على التكدس والزحام المرورى بتلك المنطقة الحيوية.

واطمأن المحافظ على تأمين الممر الذى تم فتحه ،وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والسكة، حيث سيتم تعيين خدمة أمنية تضم رجال أمن ومرور وخفير سكة حديد، لتنظيم حركة عبور المواطنين على جانبى الشريط والتنبيه والإعلام عن موعد مرور القطارات من خلال التواصل بين الخدمة المعينة وبرج السكة الحديد ومن خلال التواصل تليفونيا وشفويا مع إدارة المحطة للتنبيه بقدوم قطار حتى يتم غلق الممر.

وطالب المحافظ مهندسى السكة الحديد بعدم القيام بأى إجراء جديد قبل الرجوع للهيئة والتنسيق مع المحافظة، ومطالبا بأهمية دراسة إمكانية تشغيل جرس الإنذار قبل مرور القطارات، والذين قد أفادوا بأن ذلك صعب جدا يرتبط بأنظمة تقنية معقدة لتشابكها مع جوانب فنية متعلقة بزمن التقاطر وأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة.

وكلف المحافظ لجنة متابعة من المحافظ تتواجد ميدانى لمتابعة تنفيذ تلك الحلول واجراءات التأمين اللازمة، وأن يتم وضع ذلك فى محضر تنسيقى بين الجهات المعنية ، بشكل يضمن التزام كل جهة بمهامها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما حرص المحافظ على تبادل الحوار مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بالمنطقة، مطالباً إياهم بأن يكون المواطن شريكاً فى الحل وأن يتعاون مع الأجهزة التنفيذية حتى يتم الانتهاء من مشروع إنشاء كوبرى للمشاه للمرور الآمن بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال إنشاء كوبرى المشاة خلال الأسبوع القادم والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق ومقرر نهوه خلال شهرين من بدء الأعمال.

رافق المحافظ خلال زيارته لمزلقان المديرية كل من اللواء أشرف صالح مساعد مدير الأمن، ومأمور السكة الحديد، ومدير سكة حديد بنى سويف، وعيد زكى نائب رئيس المدينة.