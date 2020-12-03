محافظ المنيا : إعداد دراسة شاملة للتخلص الآمن من مخلفات المصانع

وافق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على إعطاء مهله ثلاثة أشهر لأحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة به، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات والاشتراطات القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضى بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى انه يجرى سحب الأراضى من المستثمرين الغير جادين فى إقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وابناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.
وجه المحافظ، بعرض موقف كل مستثمر من المستثمرين الشاغلين للأراضى بالمنطقة الصناعية، وذلك للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لإثبات جدية المشروع المقام حتى يتم استيفاء جميع الشروط لنقل الملكية، مؤكدا انه لا تهاون فى حق الدولة لتحصيل رسوم امتلاك الأراضى من رجال الأعمال والمستثمرين.
وجه المحافظ، مدير إدارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجى للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الآمن من مخلفات المصانع، مع إلزام أصحاب المصانع بتكاليف إزالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من أعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجى للمحافظة، بدراسة الأماكن المتاحة لحفر أبار المياه.
وجه المحافظ، باستمرار أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الأعمال بها، مؤكدا انه فى حال ثبوت أى مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.
أشاد المحافظ، بالدور التى تقوم به المنطقة الصناعية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم للشباب من ابناء المحافظة.
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