محافظ المنيا : إعداد دراسة شاملة للتخلص الآمن من مخلفات المصانع

المنيا – حسن عبد الغفار

وافق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على إعطاء مهله ثلاثة أشهر لأحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة به، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات والاشتراطات القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضى بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى انه يجرى سحب الأراضى من المستثمرين الغير جادين فى إقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وابناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.

وجه المحافظ، بعرض موقف كل مستثمر من المستثمرين الشاغلين للأراضى بالمنطقة الصناعية، وذلك للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لإثبات جدية المشروع المقام حتى يتم استيفاء جميع الشروط لنقل الملكية، مؤكدا انه لا تهاون فى حق الدولة لتحصيل رسوم امتلاك الأراضى من رجال الأعمال والمستثمرين.

وجه المحافظ، مدير إدارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجى للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الآمن من مخلفات المصانع، مع إلزام أصحاب المصانع بتكاليف إزالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من أعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجى للمحافظة، بدراسة الأماكن المتاحة لحفر أبار المياه.

وجه المحافظ، باستمرار أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الأعمال بها، مؤكدا انه فى حال ثبوت أى مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.

أشاد المحافظ، بالدور التى تقوم به المنطقة الصناعية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم للشباب من ابناء المحافظة.