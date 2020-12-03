محافظ الغربية يشهد تجربة إخلاء العاملين بالشباب والرياضة والتضامن.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم تجربة عملية لإخلاء العاملين بمقر مديريتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد المحافظ بتنفيذ تجربة الإخلاء فى مديرية الشباب والرياضة والتى تم تنفيذها فى زمناً مناسب، موجهاً بتلافى بعض الملاحظات خلال البروفة النهائية والمقرر تنفيذها فى الأسبوع المقبل، ثم توجه المحافظ إلى أرض مخيم الإيواء داخل إستاد طنطا حيث عرض أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة التجهيزات التى ستقوم بها المديرية فى إقامة ملاعب لكرة القدم والطائرة بالإضافة إلى توفير 100 متطوع لتنظيم العمل داخل المعسكر.

وطالب المحافظ بتوزيع الأدوار على المتطوعين وتنفيذ تدريبات خلال الأسبوع المقبل قبل تنفيذ البروفة النهائية يوم 17 من الشهر الجاري.

كما شاهد المحافظ تجربة لإخلاء العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بحضور وكيلة الوزارة أمانى النادرى حيث وجه بسرعة تنفيذ الإخلاء وتلافى عدداً من الملاحظات فى التدريبات القادمة.

والجدير بالذكر أن هذه التجربة تأتى ضمن خطة محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملى صقر 73 لإدارة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 20-22 ديسمبر الجارى.

وفى نهاية التفقد قام المحافظ بمتابعة أعمال النظافة بكورنيش طنطا وكوبرى فاروق، موجهاً إدارة المرور بالتواجد المستمر فى الشارع.