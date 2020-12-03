محافظ الغربية يتابع استكمال أعمال الإنارة بمدن وقرى المحافظة

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم استكمال أعمال الإنارة ، بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً استمرار أعمال الصيانة الدورية لتحسين مستوى الخدمات من أجل شوارع مضيئة آمنة ليلاً.

وقام قسم الإنارة بحي ثان المحلة الكبرى بحملة صيانة وذلك بمناطق؛ منشأة البكري، شارع الجامع الكبير أمام مدرسة الثانوية للبنات، منطقة الجمهورية والمنشية الجديدة، حيث تم من خلالها تركيب كشافات الليد وتصليح جميع الأعطال.

وفي رئاسة حي ثان طنطا تم تنفيذ أعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة وتركيب كشافات الليد وتأمين الأعمدة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من قبل إدارة الإنارة بالحي، حيث تم تركيب وصيانة كشافات الليد وصيانة الكابلات وشد الأسلاك بداخل الأعمدة بطريق كورنيش الغفران من أول كوبري المحلة إلي كوبري شارع الأشرف، كما تم تركيب كشاف ليد بشارع عبد الحميد رضوان من شارع الجلاء وصيانة الكشافات بشارع محمد وهبة من شارع عبد الحميد رضوان.

وفي ذات السياق نفذ مركز ومدينة السنطة أعمال الإنارة العامة حيث تم زراعة عامود كهرباء بدل من المتهالك بجوار برج الحمام بقرية منية البندرة التابعة للوحدة المحلية بالقرشية، وإصلاح العطل في خط الإنارة العامة بقرية الجميزة، كذلك تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بشارع الخربتاوى بمدينة بسيون.

كما قام قسم الإنارة العامة بمركز كفر الزيات بتركيب الكشافات الليد وصيانة أعمدة الإنارة العامة وذلك بمنطقة الجزيرة بكفر الزيات وطريق أبو الغر، الطلبية، ادشاى.