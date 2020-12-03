محافظ الإسكندرية: يوجد الآلاف من المنازل المتهالكة بمناطق كرموز والأنفوشى ومحرم بيك

كتب-أحمد صلاح العزب

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدم وجود جثامين أخرى تحت أنقاض لضحايا العقار المنهار بمحرم بك، كاشفا وجود آلاف المنازل المتهالكة بمناطق كرموز والأنفوشى ومحرم بيك.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنه كان متوقع وجود أسرتين أسفل العقار المنهار، وعددهم تسعة أفراد.

وأضاف الشريف، أنه يوجد فى الإسكندرية ثلاثة وتسعون نقطة ساخنة تتجمع فيها مياه الأمطار، وفى حالة سقوط الأمطار بغزارة يتم الدفع بسيارة شفط أو سيارتين لكل نقطة من تلك النقط الساخنة لشفط المياه المتراكمة .

وتابع الشريف قائلا إنه يوجد تنسيقا كاملا بين المحافظة والقوات البحرية والصرف الصحى أثناء النوات المختلقة، مشيرا إلى أنه فى حال سقوط أمطار بغزارة سيتم إيقاف الدراسة وفى حالة كونها أشد غزارة سيتم تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، ولكن إذا كانت الأمطار خفيفة فلن يتم تعطيلها.