محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات

أسيوط فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بناءًا على قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وتوجيهاته للمحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وطالب محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم والتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بالإضافة الى تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف عمليات وزارة التنمية المحلية لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجاريه كما جاء بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن.

وناشد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية للحفاظ على سلامتهم وامنهم والحفاظ على موارد الدولة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكداً ان تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية تهدف الى مساعدة الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية فضلا عن توفير استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظة .