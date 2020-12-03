مؤسسة الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان تكشف سبب وفاته

كتب محمد جمال

قالت مؤسسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليرى جيسكار ديستان، في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" فجر الخميس، إن الرئيس الأسبق توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأفادت مؤسسة "فاليرى جيسكار ديستان" بأن المنية وافته يوم الأربعاء 2 ديسمبر في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق تدهورت صحته وتوفي بسبب "COVID-19"، وأكدت أنه ووفقا لرغباته ستقام جنازته في ظل خصوصية عائلية صارمة، وكانت وسائل إعلام فرنسية قد قالت في وقت متأخر من الأربعاء، إن الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان الذى تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ونقل الرئيس الفرنسي الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا، علما وأنه مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي