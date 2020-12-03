ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 762 إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 527 إصابة جديدة و235 مخالطة.

وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل شفاء 592 مصابًا، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

