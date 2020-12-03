اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:20 م
ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 762 إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 527 إصابة جديدة و235 مخالطة.
وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل شفاء 592 مصابًا، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس. 
 


ليبيا

كورونا

كورونا فى ليبيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة