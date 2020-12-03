لوبوان: تركيا تنتظر حزمة عقوبات بعد هجوم الولايات المتحدة عليها فى اجتماع لوزراء خارجية الناتو

كتب أحمد علوى

وجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة صوب تركيا في الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الناتو، وحسب مجلة لوبوان الفرنسية، يجب أن تستعد أنقرة لموجة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية.

جاءت الانتقادات من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي ندد بـ "انتهاكات" قواعد الحلف و "سياسة الأمر الواقع" التي تنتهجها أنقرة في عدة أزمات إقليمية.

قال أحد المشاركين إن بومبيو وجه انتقادات لاذعة خلال اجتماعه الأخير في حلف شمال الأطلسي، حيث طلب من تركيا "العودة إلى سلوك الحليف".

وندد وزير الخارجية الأمريكية بـ "هدية" أنقرة لروسيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي المحمول إس - 400 "غير القابل للتشغيل المتبادل مع أنظمة الناتو".

ويشار إلى أن موقف مايك بومبيو المتشدد شجع المشاركين الآخرين في المؤتمر، ولأول مرة تم توجيه اتهامات صريحة ضد أنقرة.

وعلق مسؤول فى التحالف، قائلا:" ينظر إلى تركيا أخيرا على أنها مشكلة بالنسبة للتحالف".

فى هذا السياق، أعرب رئيس الدبلوماسية في لوكسمبورج جان أسيلبورن عن أسفه لأن دولة حليفة، تركيا، كانت متورطة بشكل مباشر في نزاع ناجورنو كاراباخ من خلال تسهيل مشاركة المرتزقة في سوريا ". ورأت عدة وفود أن الوقت قد حان لمعاقبة تركيا على تحركاتها المختلفة.

ومن المنتظر أن يقرر الأوروبيون في قمة في 10 ديسمبر ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير جديدة ضد سلوك أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط وانتهاكات حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا. أعدت المفوضية الأوروبية مجموعة من الخيارات بما في ذلك عقوبات على القطاعات الاقتصادية جاهزة للتطبيق.