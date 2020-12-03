كانت آخر مرة تجاوزت فيها حالات الوفاة الجديدة 110 في الرابع من يونيو الماضى، كما سجلت البلاد 1825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 67834، ووصل إجمالي حالات كورونا في كندا الآن إلى 391600 حالة.