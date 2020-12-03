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أعلنت السلطات الكندية اليوم الخميس أن البلاد سجلت أمس أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر يونيو الماضي، وأعلنت السلطات الصحية عن 114 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 في الثاني من ديسمبر، 80 من الوفيات الجديد وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما سجلت البلاد اليوم 14 حالة وفاة بالفيروس اليوم الخميس وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في كندا إلى 12339 حالة وفاة.