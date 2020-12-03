قوات بريطانية تصل إلى مالي للانضمام للبعثة الدولية لحفظ السلام

رويترز

قال مسؤولون بريطانيون اليوم الخميس إن مئات من الجنود البريطانيين وصلوا إلى مالي للانضمام إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك، والتي تتعرض لأكبر عدد من الخسائر البشرية بين بعثات حفظ السلام في العالم.

ولبريطانيا بالفعل ثلاث طائرات هليكوبتر شينوك و100 فرد يشاركون في مهام لوجستية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لدعم عملية برخان الفرنسية ضد المتشددين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وقالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن أحدث عملية نشر للجنود، والتي أُعلن عنها للمرة الأولى في يوليو تموز عام 2019، "ستوفر قدرات استطلاعية بالغة الدقة" للبعثة الدولية المؤلفة من 14 ألف رجل، والتي تسمى بالفرنسية اختصارا (مينوسما).

وأضافت البعثة البريطانية في بيان أن معظم أفراد القوة الجديدة التي ستتمركز في مدينة جاو بشمال مالي قد وصلوا بالفعل إلى مالي وسوف يصل الباقون يوم الثلاثاء القادم.

وتشكلت بعثة (مينوسما) عام 2013 بعد تدخل فرنسا لطرد مقاتلين إسلاميين استولوا على صحراء شمال مالي وتقدموا صوب الجنوب. ومنذ ذلك الحين أعلنت البعثة مقتل 227 من أفرادها لتصبح أكبر بعثة تتعرض لخسائر بشرية بين أكثر من عشر بعثات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.