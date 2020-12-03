اليوم السابع
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قتيل وإصابات فى انفجار مستودع بمدينة بريستول البريطانية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:55 م
قتيل وإصابات فى انفجار مستودع بمدينة بريستول البريطانية الشرطة البريطانية
كتب سمير حسنى

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أفادت وسائل إعلام بريطانية قبل قليل بورود تقارير عن سقوط قتيل وإصابات جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة بريستول.

وسجلت كاميرا مراقبة أمام محطة وقود للسيارات فى مدينة كامبريدج فى المملكة المتحدة البريطانية، أمس، لحظة حدوث انفجار ضخم دمر شاحنة ضخمة بالقرب من محطة بنزين في كامبريدج، وأظهرت لقطات فيديو اشتراك أكثر من 20 من رجال الإطفاء يقومون بإطفاء الحريق الذي دمر الشاحنة، بينما تصعد ألسنة اللهب على ارتفاع أكثر من 50 قدما في السماء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه قد حضر رجال الإطفاء من خمس محطات يرتدون أجهزة التنفس، إلى مكان الحريق، وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء: "حضر الحادث أكثر من 20 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أطقم من هانتينغدون وبابورث وجاملينجاي وكامبريدج ورامسي، بما في ذلك شركة نقل المياه".


بريطانيا

انفجار

الشرطة البريطانية

بريستول

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