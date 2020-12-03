قبرص تطلب دعم الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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طلب وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية لبلاده،وأن 11 منطقة حجر صحي تعمل بأقصى طاقتها في مراكز استقبال المهاجرين.

وقال الوزير القبرصي -في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي عُقد ليلة أمس عبر الفيديو كوانفرس للجان مراقبة صناديق الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية للفترة 2014 – 2020- إن ثلاثة من أصل أربعة مهاجرين غير شرعيين يدخلون المناطق الخاضعة لسيطرة قبرص عبر الخط الأخضر (المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة) بعد وصولهم إلى الجزء المحتل من قبرص قادمين من تركيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" الرسمية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

وأشار نوريس إلى أهمية تنفيذ إجراءات صارمة لمنع الدخول غير المشروع من المنطقة العازلة دون الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى أن هناك حدوداً داخل البلاد، إن قبرص استقبلت في العام الماضي ما يقرب من 17 ألف طلب لجوء وهو ما يعتبر زيادة بأكثر من 500% مقارنة بعام 2015".

وقال "إن عدد طلبات اللجوء وصل اليوم إضافة إلى الأشخاص الذين تم منحهم وضع الحماية الدولية في بلدنا إلى أكثر من 35 ألف شخص أي 3.8% من السكان، وإن تدفقات المهاجرين الضخمة التي تصل إلى جزيرتنا أكبر بكثير بما يتناسب مع حجمها".

وأضاف أن بيانات الوافدين لعام 2020 مضللة بسبب وباء (كورونا) وبمجرد بدء الرحلات الجوية في الوصول إلى مطار تيمبو في المنطقة التي تحتلها تركيا من قبرص، زاد وصول المهاجرين من إفريقيا، وأن العدد القليل جداً من الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا قد أدى إلى زيادة الضغط في مراكز استقبال المهاجرين، حيث نقوم اليوم بتشغيل 11 منطقة حجر صحي بأقصى طاقتها.