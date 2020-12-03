اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:44 م
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فوز أدولف هتلر أونونا فى الانتخابات الإقليمية بناميبيا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:24 م
فوز أدولف هتلر أونونا فى الانتخابات الإقليمية بناميبيا أدولف هتلر أونونا
وكالات

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أفادت صحيفة " ديلى ميل" بأن السياسي أدولف هتلر أونونا، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الإقليمية في ناميبيا، ووفقا للصحيفة، فاز أونونا، بـ85٪ من الأصوات، وتم انتخابه في المجلس الإقليمي عن حزب "منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا" الحاكم.

وعلق السياسي على فوزه بالقول بحسب " روسيا اليوم": "أنا لا أسعى لنيل السلطة السياسية، ولا أنوي السيطرة على العالم"، وأضاف أنه لم يفهم والده الأحداث التاريخية التي ارتبط اسم أدولف هتلر بها عندما أطلق عليه هذا الاسم وأن الوقت قد فات لتغيير اسمه، لافتا إلى أن أفراد أسرته ينادونه أدولف أونونا.

وجدير بالذكر أن جمهورية ناميبيا كانت مستعمرة ألمانية واللغة الألمانية معترف بها كواحدة من اللغات الوطنية في ناميبيا، وتعتبر الرئيسية في الحديث في بعض مناطق البلاد.


أدولف هتلر أونونا

ناميبيا

انتخابات ناميبيا

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