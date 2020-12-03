فقد 6 وتهدم منازل بانهيارات أرضية بسبب الأمطار فى ألاسكا

قالت شرطة ولاية ألاسكا الأمريكية إن ستة أشخاص فقدوا بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أسفرت عن تدمير أربعة منازل في المنطقة الجبلية بجنوب شرق الولاية.

وذكرت الشرطة في بيان مكتوب أن الانهيارات الأرضية غطت المنطقة بطين وصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار وأشجار وحطام.

وقالت شرطة الولاية إنها تعاونت مع الشرطة الاتحادية في إجلاء السكان بقارب لكن تم تعليق عملية البحث عن المفقودين في وقت متأخر أمس الأربعاء "بسبب عدم استقرار الأرض".

وستنقل طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني مسعفين وكلابا بوليسية للمشاركة في جهود الإنقاذ اليوم الخميس بعدما حالت مطبات هوائية عنيفة دون ذلك أمس الأربعاء.

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن مناطق أخرى في جنوب شرق ألاسكا تضررت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ورياح قوية أحدثتها العاصفة.