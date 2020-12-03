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أعلنت فرنسا عزمها تنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى فى النصف الثانى من العام المقبل في باريس، لدعم السودان، على أن تتم دعوة كافة الأطراف للمشاركة فيه، بما في ذلك القطاع الخاص،ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن اريك شفالييه مدير مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية، الذي يرافق مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش، في زيارته إلى السودان، قوله إن زيارته للسودان هدفها تثبيت ثلاث رسائل أساسية وهى: أن أوربا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطى المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأن فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان والوفاء بالتزاماتها التي سبق أن أعلنتها، وأخيرا تقييم الوضع في السودان على الأرض بالنظر إلى تدفقات اللاجئين الاثيوبيين للسودان مؤخرا.