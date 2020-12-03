وأضاف أن أوربا تُقدر للسودان استقبال اللاجئين الفارين من الصراع في إثيوبيا، لافتا إلى أنه بعد التقييم الذي أجراه، ستوفر فرنسا مليون يورو، مباشرة لدعم السودان في برامج معالجة تدفق اللاجئين.