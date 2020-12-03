فرانسوا فيون ينعى ديستان: وفاة الرئيس الأسبق تطوى صفحة جميلة من التاريخ

كتب أحمد علوى

قال فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق والمرشح الرئاسى لعام 2017، إن وفاة فاليري جيسكار ديستان تطوى صفحة جميلة في تاريخ فرنسا، حيث لم يكن التمدين والتطور عدوًا للتقاليد، وأضاف فيون: لقد كان جيسكار رجل لامع ، ساحر، مرتبط بشدة باستمرارية الأمة الفرنسية من أصولها، احتل مرتبة مرموقة لفرنسا في العالم ، وتمكن من دفع التوحيد الأوروبي إلى الأمام وعزز العلاقات الفرنسية الألمانية.

وقال فيون: "أحتفظ من محادثاتي معه بذكرى توليفاته المبهرة واستفزازاته المعقولة وصوره الحمضية ورؤيته الطموحة عن قارة أوروبية مستقلة فى النهاية".