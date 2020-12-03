اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عودة 257 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:16 ص
عودة 257 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية لاجئون - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عودة 257 لاجئا (منهم 77 إمرأة و132 طفلا) خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.
وذكر بيان للمركز الروسي، نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/ - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.
وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار .


لاجئون

روسيا

سوريا

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية تقدم مليون دولار لصالح ميزانية المفوضية السامية لشئون اللاجئين

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:17 م

جحيم الصراع الأثيوبي .. فتح مخيمات لاجئين بالسودان مغلقه منذ 20 عاما لإستيعاب آلاف الفارين من تيجراى .. الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.. وانفجار في مطار بأديس أبابا يهدد بعمليات نزوح جديدة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:34 م

عودة 221 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:02 م

مفوضية اللاجئين تناشد أثيوبيا السماح بالوصول العاجل لـ96 ألف لاجئ أريترى

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة