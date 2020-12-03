عدد حالات الإصابة بكورونا فى إيران يتجاوز المليون

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ مليونا اليوم الخميس مع تسجيل 13922 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات في البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط 49348.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتليفزيون الحكومي إن 358 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأربعاء.
وفرضت إيران قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس، بما في ذلك إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وقيود على السفر.
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