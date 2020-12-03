اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد حالات الإصابة بكورونا فى إيران يتجاوز المليون

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:13 م
عدد حالات الإصابة بكورونا فى إيران يتجاوز المليون كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ مليونا اليوم الخميس مع تسجيل 13922 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات في البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط 49348.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتليفزيون الحكومي إن 358 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأربعاء.

وفرضت إيران قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس، بما في ذلك إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وقيود على السفر.

 


ايران

كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة