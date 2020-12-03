عدد حالات الإصابة بكورونا فى إيران يتجاوز المليون

رويترز

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ مليونا اليوم الخميس مع تسجيل 13922 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات في البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط 49348.