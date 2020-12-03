اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:34 ص
خالد صلاح
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طوكيو تسجل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:20 ص
طوكيو تسجل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الخميس/ - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو ارتفعت إلى 42 ألفا و344 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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