طوكيو تسجل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الخميس/ - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو ارتفعت إلى 42 ألفا و344 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
طوكيو تسجل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدالخميس، 03 ديسمبر 2020 09:20 ص
كورونا فى اليابان - أرشيفية
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.
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