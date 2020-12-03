ضبط 54 قضية تموينية من بينها 800 كيلو أعلاف غير صالحة للإستهلاك الآدمى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث تموين سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط نادي ا ب ا 68 سنة مدير مسئول مخزن أعلاف ويقيم دائرة مركز المنشاه لإدارته نشاط تجاري بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط 800 كيلو جرام رده وتم ضبط 100 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى قبل بيعها للمواطنين.

كما تم ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و4 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و4 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و4 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و5 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم تحرير المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة المختصة التي تولت التحقيق وجارى الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.